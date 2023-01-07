Cem Karaca’nın NFT davasında son söz söylendi

CEM Karaca'ya ait bir portreyi NFT formatında satışa çıkaran ressam Yiğit Mohaç Yücel'e satışın önlenmesi için mahkemeden tedbir kararı aldıran oğlu Emrah Karaca'nın davasında son sözü İstinaf Mahkemesi söyledi.

Karara itiraz eden Yiğit Mohaç Yücel'i haksız bulan İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itiraz talebini reddetti.

OĞLU EMRAH KARACA DAVA AÇMIŞTI

Sanatçı Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, ressam Yiğit Mohaç Yücel'in usta sanatçının bir portresini ünlü NFT satış platformu 'Open Sea' üzerinden satışa sunacağını öğrenmesinin ardından dava açmıştı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, ressam Yiğit Mohaç Yücel'in NFT olarak satışa sunduğu portrenin Cem Karaca'nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Karaca'nın dış görünüşünün ticarileştirildiği, bu nedenle NFT'nin fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu ifade edilmişti. Bilirkişi raporunun ardından kararını açıklayan mahkeme, portrenin satışının engellenmesine karar vermişti.