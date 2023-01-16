İzmirli öğretmenler Aşık Veysel’i andı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aşık Veysel anısına düzenlenen "Tel ile Mızrap Arasında Bir Aşık" programı, Sabancı Kültür Merkezi'nde İzmirli öğretmenlerle buluştu. Anma programına; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümü, UNESCO programları kapsamına alınmış ve 2023 yılının "Aşık Veysel Yılı" olarak anılması kararlaştırılmıştı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yentür konuşmasında "79 yıl süren çileli ömrü boyunca bir sayfa okumak şöyle dursun, bir tek harf yüzü bile görmeyen Âşık Veysel arif bir söz sultanıdır. Görmeyen gözünün yanında gören bir kalbi vardır" dedi. Programda öğretmenler Cafer Seçkin, Umut Kocamanoğlu, Bülent Turan, Hüseyin Bahtiyar Kaya, Sevilay Somut, Semih Dönmez, Ruhi Eroğlu ve Kubilay Devrim Dikkaya'nın Âşık Veysel icralarına öğrenciler Enes Furkan Çoban ve Fatmanur Kolcu da eşlik etti.

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