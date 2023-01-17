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Haberler Sarmaşık Gülşen’den tazminat isteğine hakimden ret

Gülşen’den tazminat isteğine hakimden ret

17.1.2023

Gülşen’den tazminat isteğine hakimden ret
İMAM Hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Gülşen'in kendisine de hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak 1500 liralık tazminat davası açtı. Davaya cevap veren Gülşen'in avukatları Altın Mimir ve Emek Emre ise olayın davacı Furkan Değirmenci ile alakasının olmadığını belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi de, 'Olayın davacıyla alakası yok' diyerek Değirmenci'nin davasını reddetti.
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