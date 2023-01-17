Güney, antik kentleri oyunla buluşturacak

Arkeolojiye ilgi duyan, yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin ülkemize getirilmesi için çalışmaları bulunan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney, 'Antik Kentlerde Tiyatro' projesini başlatıyor. William Shakespeare'in 'Troilus ve Cressida' adlı oyununu Türkiye'deki 10 antik tiyatroda sahneye koymayı planlayan Güney, projenin Cumhuriyet'in 100. yılında hayata geçmesi için destek bekliyor.

ANTİK PARK'LA BAŞLADI

İzmir Çeşme'de yaşayan ünlü sanatçı, tarihi mekanları sanatla buluşturacak proje kapsamında Assos, Asklepion, Pammukkale Hierapolis, Afrodisias, Kaunos, Stratonikeia, Bodrum, Teos, Efes ve Aspendos antik tiyatrolarında Shakespeare'in 'Troilus ve Cressida' adlı oyununu sahnelemeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin adeta açık hava müzesi olduğunu, ülkemizde 115 antik tiyatronun bulunduğunu belirten Güney, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok antik tiyatro yok. Ben çalışmalarıma ilk olarak Antik Park projesi ile başladım. Myndos Antik Kenti'ni korumak amacıyla 5 yabani tavşan bırakarak Antik Park projesini başlatmıştım. Bu süre zarfında antik tiyatroların da değerlendirilmesi gerektiği hep aklımdaydı. Şimdi10 antik kentimizin tiyatrolarında oyun sahnelemeyi planlıyorum" diye konuştu.

DESTEK BEKLİYORUZ

Antik tiyatroların amacına uygun etkinliklere sahne olması gerektiğini kaydeden Güney, "Ben buna öncü olmak istiyorum. Bazı antik tiyatrolarda opera bale gösterileri yapılıyor ancak hiç oyun sahnelenmeyen çok sayıda antik tiyatromuz var. Bu tiyatrolarda William Shakespeare'in Homeros'tan etkilenerek yazdığı Troilus ve Cressida adlı eseri sahnelemek istiyoruz. Eser elimizde, dekorlar elimizde, kostümler elimizde, oyuncular elimizde. Oyun ücretsiz olacak. Tabii bu noktada valilikler ve belediyelerden destek gerekiyor. Bazı antik kentler şehir merkezine uzakta olduğu için belediyelerin halka ulaşım konusunda desteği gerekiyor. Biz de yaklaşık 30 kişilik bir ekiple yola çıkacağız. Konaklama konusunda destek bekliyoruz. Bu çağrımıza duyarsız kalınmayacağını düşünüyorum" dedi.