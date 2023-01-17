Nazım ve Yannis Ritos şiir ve şarkılarla anıldı

ŞAİR Nazım Hikmet doğumunun 121. yıldönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 21. Yüzyıl Uluslararası Kültür Federasyonu ve Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından düzenlenen Nazım Hikmet-Ritsos Buluşması'nda Nazım ile onun şiirlerini Yunanca'ya aktaran Yannis Ritsos birlikte anıldı.

RUTKAY AZİZ SAHNEDE

Programa katılan Başkan Tunç Soyer, konuşmasında Yannis ve Nazım'ın hayatları boyunca barış ve özgürlük mücadelesi vermiş iki büyük halk ozanı olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından iki büyük şairin şiirleri okundu. Gecede küratör Dr. Naci Hasanefendi'nin sunumuyla, besteci ve piyanist Sthathis Oulkeroglu'nun yanı sıra soprano Dora Zikou, piyanist Fotini Triandafillou sahne aldı. Ünlü tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz de Nazım Hikmet'in şiirleriyle sahnedeydi. Gecede bağlama sanatçısı Mazlum Çimen ise Nazım'ın şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirdi.