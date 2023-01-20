Ressam Şevket Dağ’ın eserleri Folkart Gallery’de

FOLKART Gallery, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek, ressam Şevket Dağ'ın eserlerinin yer alacağı sergiye ev sahipliği yapacak. "Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ" adlı sergi, 24 Ocak'ta ziyarete açılacak. 'Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ' adlı sergi, 24 Ocak 2023 - 21 Nisan 2023 tarihleri arasında sanatseverler tarafından izlenebilecek.

SANATSEVERLERE DAVET

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Folkart Gallery, olarak Türk resminin en önemli isimlerinde Şevket Dağ'ın eserlerine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ" isimli sergi 24 Ocak 2023 tarihinden itibaren ziyaret edilebilecek. Son yıllarda yaşanan salgınlar nedeniyle sergimizin açılışı için bir tören düzenlemeyeceğiz. Sanatseverleri, sergimizi ziyarete davet ediyorum" dedi.

Sergide 60 adet eserin yanı sıra ressam Şevket Dağ'ın eskiz defterleri, kullandığı paleti, şövalesi, boya kutusu, fotoğrafları gibi kişisel eşyaları ve de birçok yazışması da yer alacak. Folkart Gallery, Pazartesi günleri hariç, hafta içi 10.00-19.00 / hafta sonu saat 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.