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Zeki Müren’i şarkılarıyla andılar

İzmir’in Tire ilçesinde sanat güneşi Zeki Müren anısına düzenlenen konser izleyenleri mest etti

22.1.2023

Zeki Müren’i şarkılarıyla andılar

SANAT Güneş'i Zeki Müren, İzmir'in Tire ilçesinde anıldı. Belediye Kültür ve Sanat Salonu'nda, seçkin Zeki Müren şarkılarından oluşan repertuarı seslendiren Tire Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yaklaşık iki saat süren konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
KONSERE, onur konuğu olarak Zeki Müren'in yakın arkadaşı Göksenin Çakmak da katıldı. Sahnede duygulu anlar yaşayan Çakmak, konserde emeği geçenlere teşekkür etti. Çakmak, "Sanat güneşimiz Zeki Müren şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor" dedi. Koronun başarılı kadın şefi Burcu Orbahçe ve Göksenin Çakmak'a konser sonunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çiçek verilerek teşekkür edildi.

NADİR UYSAL

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