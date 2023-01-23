‘Ailemize nazar değiyor’

Sahnelerin önemli isimlerinden Bülent Serttaş ve oğlu Emir, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bülent Serttaş ve ailesi öğle saatlerinde alışveriş merkezine geldi.



OĞLUYLA POZ VERDİ

Muhabirlerin aile fotoğrafı istemesi üzerine eşi Selvi hanım, "Bülent beyi tek çekin lütfen, biz ne zaman ailecek güzel bir poz versek arkasından hastalanıyoruz, nazar değiyor" diyerek muhabirlerden ricada bulundu. Küçük oğlu Emir ile objektiflere poz vermeyi tercih eden Serttaş eşine hak vererek, "Arkadaşlar bizim ailemize hemen nazar değiyor. Haber çıkıyor ertesi gün hastalanıyoruz. Kusura bakmayın" dedi.

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