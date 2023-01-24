Ateş Kuşları güçlü hikayesiyle gönüllere taht kurdu

atv ekranlarında sezonun en iyi açılışını yapan 'Ateş Kuşları' dizisinin oyuncularından Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Nizam Namidar, Serkan Ercan ve Lilya İrem Salman karakterleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, ilk bölümüyle sezonun en iyi açılışını yapan dizisi Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini aldı. Dizinin Nizam'ı Nizam Namidar, Menderes'i Serkan Ercan, Nazmiye'si Boncuk Yılmaz, Hacer'i Gonca Cilasun ve Hüma'sı Lilya İrem Salman; rolleri hakkında ilk kez konuştu.

"EKİBİMİZİN TÜMÜ ÇOK İYİ"

Oyunculuk serüveninde daha önce Nizam gibi bir karakter canlandırmadığını dile getiren Nizam Namidar, "Sıcak bir atmosferde, iyi bir ekip ve yönetmenle çalışıyoruz. Çok değerli isimlerle çalışıyoruz, set çok keyifli" dedi. Serkan Ercan ise, dizide canlandırdığı Menderes Eyüboğlu'nu, "Menderes, son derece akıllı ve zeki biri ancak o zekasını aksi yönde kullanıyor. Zekasını insanların canını acıtmak için kullanan bir karakter. Menderes'le tek ortak yönüm ayakkabı numaramızın aynı olması" sözleriyle anlattı. Dizinin Nazmiye'si Boncuk Yılmaz, "Bu dizide yer almamın sebeplerinden birisi kesinlikle hikaye. Hikayeyi okur okumaz dahil olmak istedim. Senaristlerimiz çok güçlü kalemler. 'Nazmiye' de daha önce hiç canlandırmadığım türden bir karakter. Nazmiye'nin en keskin duygusu hırs. Nazmiye ile benzer tek yönüm olaylar karşısında neşemi kaybetmemek" diye konuştu.

DERİN VE DOKUNAKLI

Daha önceki projelerinde sert karakterlere hayat verdiğini söyleyen Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun, "Hacer, çok sıcak ve yumuşacık bir karakter. Son canlandırdığım karakterlerden farklı olması, bana daha yakın bir karakter olması ilgimi çekti. Hacer de, ben de sevgi doluyuz. Ateş Kuşları, daha önce anlatılmayan ve dokunulmayan konulara odaklanıyor" dedi. Eyüboğlu Konağı'nın kızı, Hüma'yı canlandıran Lilya İrem Salman ise Ateş Kuşları'nın hikayesinin çok derin ve dokunaklı olduğunu söyledi. Lilya İrem Salman; "Hüma'nın en güçlü yönü bir kayıp yaşaması, Hüma ile ortak yönümüz ise ikimizin de çok sevecen insanlar olması" dedi.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ OYUNCULAR BU YAPIMDA

YAPIMI Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik paylaşırken dizide ayrıca Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.