Aydın ve Muğla’da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti

MUĞLA ve Aydın'da düzenlenen konserler büyük ilgi gördü. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Aydın'da da hayata geçerken proje çerçevesinde gerçekleştirilen konser büyük beğeni topladı. Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" konseri düzenlendi.

HER YAŞTAN KURSİYER

SESLENDİRİLEN tüm seçkin eserlerle dinleyenlerin gönüllerinde taht kuran Türk Sanat Müziği Korosu, Aydınlılara coşkulu bir akşam yaşatarak büyük beğeni topladı. Dinleyenlerden tam not alan koronun çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Menteşe Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" Türk Sanat Müziği Konseri Muğla'da dinleyicileriyle buluştu. Her yaş ve meslek grubundan kursiyerlerden oluşan koro seslendirdikleri şarkılarla seyircilerine büyük bir müzik ziyafeti sundu.