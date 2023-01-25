Demet’i yerden yere vurdu

MAGAZİN dünyası genç popçu Ömer Topçu'nun açıklamalarıyla sallandı. Demet Akalın'ın eski vokali olan Ömer Topçu, Akalın için, "Hayatının en büyük şanssızlığı. Kariyerimi dibe sürükledi" diye konuştu. Demet Akalın'a ateş püsküren Topçu, Akalın ile çalışmanın pişmanlık olduğunu belirtti.



6 YIL ÇALIŞTIK

Katıldığı yarışmadan çıktıktan sonra Demet Akalın'ın kendisine vokallik teklifinde bulunduğunu ve bu teklifi kabul etmenin hayatındaki en büyük hata olduğunu söyleyen Topçu, "Demet Akalın benim hayatımdaki en büyük şanssızlığım oldu Keşke tek başıma bir şeyler yapsaydım. Onunla proje yapmak benim kariyerimi dibe sürükledi. 6 yıl birlikte çalıştık ve ona çok alıştım. Bir de o kendine bağlar insanı. Kocaman bir kırgınlık var kalbimde. O kırılmadı, ben kırıldım" dedi.





BENİ KULLANDI

Demet Akalın'ın, 'Merve Özbey benim vokalimdi' diyerek övündüğünü de anlatan Topçu, "Ama sen ona bir şey yapmadın ki. Senin yanında yıllarca çalıştı, bir gün Erdem Kınay gelerek onu aldı. Başkasının başardığı işle övünüyorsun. Hep kendisini ön planda tuttu beni kullandı" dedi.