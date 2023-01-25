Ressam Şevket Dağ’ın eserleri sanatseverlerle buluştu

İZMİR'DE Folkart Gallery, Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ' adlı sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatseverlerden tam not alan sergide, 60 adet eser ve Dağ'ın kişisel eşyaları ile birçok yazışması da yer aldı.

ÇOK FAZLA EMEK VERDİK

42 farklı koleksiyoner ve eser sahibi kurumun eserlerini verdiği sergide, Şevket Dağ'ın başyapıtı olarak gösterilen 'Ayasofya İçi' adlı eser de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin proje direktörlüğünü Fahri Özdemir, küratörlüğünü ise Özdemir Erdem üstlendi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Şevket Dağ Türk resminin en üst noktalarında olan bir üstat ve sanatçıydı. Toplam 250 eseri var. Bunların yaklaşık 100'ü kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor. 150'sinden 60'ını bir araya getirebildik. Çok zor oldu, çok emek verdik. Birkaç yıldır uğraştığımız bir sergi. Gerçekten emeğimize değdi. Ben bütün İzmirlileri, bütün Türkiye'yi bu sergiye davet ediyorum" dedi.