Akciğer sağlığı için bu besinleri mutlaka tüketin

Diyetisyen Hande Güngör insan vücudunun yiyecekleri yakıt olarak kullandığını ifade ederek akciğer sağlığı için taze sebze ve meyve yemenin önemli olduğunu söyledi. Oksijenle beraber işlenen gıdaların doğru metabolize olması için sağlıklı solunum sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen Güngör, "Sağlıklı ve çeşitli seçilen besinler ile oluşturulan dengeli bir beslenme planı, sağlıklı nefes almayı ve akciğer sağlığını korumayı destekler" dedi.





DÜŞÜK KARBONHİDRAT TERCİHİ

Güngör, "Karbonhidratlar metabolize olurken daha çok, yağlar ise daha az karbondioksit üretirler. Bu sebeple solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin daha düşük karbonhidratlı ve daha yüksek yağlı diyet uygulamaları daha rahat nefes almalarını sağlar. Akciğer sağlığını korumak için, taze meyve sebze tüketimi, antioksidanlardan zengin vitamin-mineral alımı, yeterince sıvı tüketimi ile ideal kilonun korunması önemli" diye konuştu



KURUYEMİŞLER

ÖZELLİKLE selenyumun zengini brezilya cevizi, yüksek antioksidan içeriğiyle solunum ve vücut direnci fonksiyonlarını iyileştirici etki gösterir.



FONKSİYONEL GIDALAR

Yüksek antioksidan, antiinflamatuar içerikleri ile zerdeçal, yeşil çay, kahve ve kakao gibi gıdalar damar sağlığına katkıda bulunarak akciğer fonksiyonları üzerinde olumlu etki gösterir.





ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının, yüksek polifenol içeriği ile akciğer fonksiyonlarının bozulmasıyla seyreden solunum hastalıklarına karşı koruyucu belirtilir



TAZE SEBZELER

Yüksek lif ve flavanoid içeriği sayesinde akciğer fonksiyonunu iyileştiren pancar, biber, kabak, domates, kırmızı lahana, pazı gibi besinler aynı zamanda KOAH ve akciğer kanseri riskini azaltır.



LİFLER

LİF bakımından zengin olan arpa, yulaf ve mercimek gibi gıdalar, B vitamini, magnezyum, selenyum ihtiva eder. Bu gıdalar akciğer sağlığını destekler.





TAZE MEYVELER

Özellikle elma, yaban mersini gibi yüksek antosiyanin ile akciğerlerin oksidatif hasardan korunmasına katkı sağlar.



OMEGA-3

Hamsi, sardalya, deniz somonu gibi besinlerin kaynakları olan omega-3'ün yeterli alımı, hava yolu damar geçirgenliğini artırarak akciğer sağlığını korur.



YOĞURT

Kalsiyum, fosfor ve selenyum açısından zengin olması sebebiyle KOAH riskini azaltır.



SU

Akciğer fonksiyonlarının sürdürülmesi için önemli bileşenlerden olan mukus yapısının korunması için yeterli miktarda su gerekir. Kilo başına 30-33 miligram su tüketimi kişinin günlük sıvı ihtiyacını karşılamasını sağlar