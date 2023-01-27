“Güçlü değil dengede bağışıklık”

SON günlerde enfeksiyona bağlı hastalık şikayetleri gün geçtikçe artıyor. İyileşir gibi olup sonra tekrar eden hastalıklar, uzun süren öksürükler son günlerde çok duyulmaya başladı. Grip vakalarında önceki yıllara göre belirgin bir artış var. Hekimler tedaviye karşı inatçı ve iyileşmesi haftalar sürebilen yeni grip salgınına karşı halkı uyarıyor.

EnfeksiyoN Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ergün Alış, "Son 3 yılımız bağışıklık ve korunma kelimeleri ile geçti. Güçlü bir bağışıklık diyoruz ama aslında dengede bir bağışıklık sisteminden bahsetmek daha doğru olur. Dengede bir bağışıklık sistemi için dikkat etmemiz gerekenler var" dedi. Alış, dengeli ve doğru beslenmenin kurallarını şöyle sıraladı:



■ Beslenme için en basite indirgenmiş hali ile mevsim sebze- meyvelerini yemek, un, şeker ve tuzu azaltmak, katkı maddesi içeren besinlerden uzak durmak, prebiyotik ve probiyotik içeren besinleri artırmak önemli.



■ Kaliteli uyku bağışıklığı güçlendirmede önemli bir etken. Uyku ilaçlarından önce uykusuzluğa sebep veren dış etkenleri düzeltmeye çalışmak gerekir. Yatmadan önce telefon, tablet, bilgisayar kullanımı ve televizyon seyretmeyi en az 2 saat önce bırakmak, karanlık ve iyi havalanmış bir odada yatmak, akşam geç saatlerde kahve, çay gibi uyku kaçırabilecek içeceklerden almamak da ilk etapta yapılabilecekler.



■ Vücudun üçte ikisini su oluştururken, çalışması için de oksijen gerekir. Bu yüzden de doğru nefes almayı öğrenmemiz, basit nefes egzersizleri ile solunum kapasitemizi artırmamız yararımızadır.



TAVUK SUYU ÇORBADAN ŞAŞMAYIN!

ENFEKSİYON hastalıklarına yakalananlara tavsiyelerde bulunan Alış, "Bol istirahat, bol sıvı çok önemli. Annelerin bir bildiği var, tavuk suyu çorba hakikatten iyileşmeye destek. Eğer grip tanısı aldıysanız bunun için kullanabileceğiniz ilaç mevcut ama genel olarak virüs enfeksiyonlarında semptomatik yani destek tedavileri kullanılır. Örneğin ağrıyı azaltmaya yönelik ağrı kesiciler, C vitamini gibi takviyeler almalılar" dedi.