‘Selamsız Bandosu’ 36 yıl sonra bir arada

1987 yılında Şener Şen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların baş rolünü paylaştığı Selamsız Bandosu filminde, karşılama komitesi bandosuna hayat veren maden emekçileri, emekliliklerinin ardından 36 yıl sonra bir araya geldi. 80'li yıllarda GLİ Kömür İşletmeleri'nde faaliyet gösteren bando takımı, ekibin en yaşlısı Hasan Hüseyin Aşar'ın ev sahipliğinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toplandı.

15 kişilik bir etkinlik olduğunu dile getiren Aşar, "Bu süreç içerisinde yaşamını yitiren maden emekçisi takım arkadaşlarımız oldu. Emekli olduğumuz süreç içerisinde düğün veya cenazelerde görüşsek de tüm ekip bir araya ilk kez geldi" diyerek birçok takım arkadaşının çeşitli ilçe ve illerden buluşmaya katıldığını söyledi. Selamsız Bandosu'nun dönemin şartlarını çok iyi yansıttığına dikkat çeken Aşar, "Hayatın tam içinden olan bu film, hem Tavşanlı için hem de Türkiye için bir tarih oldu. Bu vesileyle Ali Uyandıran beyefendiyi, Şener Şen ve Uğur Yücel usta oyuncularımızı Tavşanlımıza davet ediyoruz. Bir sonraki buluşmamızı 25 Şubat Göbel Termal Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN