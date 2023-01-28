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Haberler Sarmaşık Ömer ile Asiye’nin arası açılıyor

Ömer ile Asiye’nin arası açılıyor

28.1.2023

Ömer ile Asiye’nin arası açılıyor

HİÇ beklemedikleri bir anda hem annesiz hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekrana geliyor. Heyecanla beklenen yeni bölümde, Asiye ve Ömer arasında ciddi bir küslük yaşanır. Şengül ve Ayla'nın okulda yapılan toplantıda karşı karşıya gelmesi, sürpriz bir yakınlaşmayı beraberinde getirir.

ORHAN ÇARESİZLİK İÇİNDE
Süsen'in Sarp'la zaman geçirmeye başlaması, Ömer başta olmak üzere herkesi şaşırtır. Orhan geçinebilmek için, çaresizce yeni bir iş aramaktadır. Tolga, zorla evlendirilmek isteyen Zehra'ya yardım etmek için çabalarken, Şengül ayağına gelen iş fırsatıyla büyük beklentiler içerisine girer. Ömer'in bir kez daha Asiye'nin sözüne inanmaması ise, Asiye'yi artık tamamen çileden çıkartır. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle her Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

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