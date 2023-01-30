“Soyunmak istemeyen sanatçılar da var”

ŞARKICI Demet Akalın, yine sosyal medyada bir takipçisiyle tartışarak gündeme geldi. Geçtiğimiz gece sahne kıyafeti olarak siyah ve uzun bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aleyna Tilki, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimlerin aksine daha mütevazı kıyafetler tercih eden Akalın'ın uzun elbisesi tepkilerin hedefi oldu. Gelen yorumlar karşısında sinirlenen Akalın, "Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor. Azcık kurban olayım dünya modasına bakın! Soyunmak istemeyen sadece şarkılarıyla sahne yapmak isteyenler de var, benim gibi" ifadelerini kullandı.

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