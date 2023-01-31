Şebnem Özinal’ın gönlü alındı

Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyunu için Aydın'a gelen sanatçı Şebnem Özinal, kendisini üzen görüntülerle karşılaştı. Aydın'ın Efeler İlçesine "Seninle Evlenir Miyim" oyun için gelen tiyatro sanatçısı Şebnem Özinal'ın Hidayet Sayın Kültür Merkezi tuvalet ve lavabolarının pis halini görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Paylaşımı gören İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, İstanbul'a giderek Özinal'la buluşup özür diledi. Kendisini Aydın'a davet ederek 2 gün tatil sözü verdi. "Seninle Evlenir Miyim" adlı oyun için Aydın'a gelen tiyatro sanatçısı Şebnem Özinal, Hidayet Sayın Kültür Merkezi tuvalet ve lavabolarının pis olduğunu görüntüleyerek sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Paylaşımın tepkilere neden olmasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, İstanbul'a giderek sanatçıyla buluştu. Çiçek takdim ederek sanatçı Özinal'ın gönlünü alan Umut Tuncer, sanatçıyı bir kez daha Aydın'a davet etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tuncer, "Tiyatro sanatçısı Şebnem Özinal'ın tiyatro salonunuzun yeterince temiz olmayan tuvaletleri ile ilgili paylaşımını görünce bir sanatçı evladı olarak çok üzüldüm. İstanbul'a gelerek değerli sanatçımızı ziyaret ettim. Tatsız görüntü için özür diledim. Kendisini Aydın'ımızın güzelliklerini yaşamak için 2 gün tatile davet ettim. Eksikliğimizin giderilmesi için kültür merkezi yöneticimiz ve ekibimizle ilgili inceleme sürecini başlattım. Sanatçımız ile gönül köprüsünü onardım. Aydın'ımıza karşı bir tek kalbin kırılmasına müsaade etmem" dedi.

İHSAN KARATAŞ