atv 2023’e birinci başladı

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yıllardır tüm izlenme listelerinde açık ara birinci olan atv, Ocak ayında Tüm Gün-Tüm Kişiler, Tüm Gün- AB, Tüm Gün-20+ABC1, Prime Time-Tüm Kişiler ve Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla yine liderliği kaptırmadı.

İLGİ İLE İZLENİYORLAR

atv'yi ilgiyle takip edilen ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle gönülleri fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları zirveye taşıdı.

atv'nin bu başarısında her hafta ilgiyle izlenen dizilerinin de büyük payı var. Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini konu alan Bir Küçük Gün Işığı; devleti için yeni bir hayata başlayan ama yıllar sonra eski hayatına geri dönmek zorunda kalan Cezayir Türk'ün hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam; tarihin gördüğü en büyük imparatorluğun hikâyesi olan Kuruluş Osman; başarılı bir hakim olan Güzide'nin ailesindeki tüm taşların dökülmeye başladığı Aldatmak; Kendilerine "Köksüzler" diyen beş sokak çocuğunun hikayesi Ateş Kuşları; Eren kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim de bu gurur verici başarının paydaşlarından oldu.