207 kiloluk marimbası ile alkışları topluyor

Türk sanatçı Lerzan Tuncer, hayatını vurmalı bir çalgı olan "marimba"nın sesini hem yurt içinde hem de yurt dışında duyurmaya adadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından kökeni Afrika'ya dayanan marimba adlı enstrümanın virtüözü olmak isteyen Tuncer, 2011'de İsviçre'nin başkenti Bern'e gitti. Burada dünyaca ünlü sanatçılarla çalışmalar yapan Tuncer, 2012'den itibaren Almanya, Fransa, Danimarka ve İtalya'da konserler verdi. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapan Lerzan Tuncer, hem İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konserleri gibi önemli yurt içi etkinliklerde sahne alıyor hem de yurt dışındaki konserlerde Türk marimba sanatçısı olarak övgü topluyor.

"SESİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Marimbanın gül ağacından yapılmış tuşlarına malletlerle vurulmasıyla elde edilen sesinin çok özel olduğunu söyleyen Tuncer, "Türkiye'de az sayıda olan marimba virtüözlük gerektiren, piyano ve keman gibi solo kullanılabilen bir enstrüman" dedi. Marimba öğrenmenin, edinmenin ve taşımanın büyük zorluklar barındırdığını vurgulayan Tuncer, "Çok meşakkatli bir enstrüman. Bir kere edinilmesi zor. Ülkemizde 82 il varsa belki 5'inde marimba bulabilirsiniz. Çantalarıyla birlikte 207 kilo ağırlığa sahip" dedi. Tuncer, "Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek yeni sanatçılar yetiştirmek istiyorum. Hedefim yapabileceğimin en iyisini yapmak. Türk sanatçısı olarak dünyada müziğe sunabileceğim katkıları sunabilmek istiyorum" diye konuştu.