Geleceğin şeflerinden en leziz kurabiyeler

KARŞIYAKA Belediyesi'nce kente kazandırılan ve Kent A.Ş. ile Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü işbirliğinde faaliyetini sürdüren 'Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki atölyeler yoğun ilgi görüyor. Gençlerin ve yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da mutfakla tanışıp yeteneklerini keşfetme şansı buluyor.

MUTFAK ATÖLYELERİ SÜRECEK

BU kapsamda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Çocuklar İçin Cookie Yapımı ve Sunumu Atölyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin destek verdiği 12 öğrenciyi misafir etti. 9-12 yaş aralığındaki çocuklar, üç saat süren atölyede Kent A.Ş. şefinden eğitim alarak, kendi elleriyle kurabiye pişirmenin keyfini yaşadı. Cordelion MSM'nin açılışından kısa süre sonra başlatılan üç saatlik kısa atölyeler, Şubat sonuna kadar sürecek. 9-12 yaş çocuklar için cookie ve makarna, 12-17 yaş arasındaki gençler için pizza ve yetişkinlere hitap eden Ege'nin incileri, sağlıklı ekmekler, pizza, makarna ve kış çorbaları atölyeleri hakkında 0232 337 26 44 veya 0552 037 00 47 numaralı telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabiliyor.