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Çiçek diyarında mis kokulu festival

2. kez düzenlenen Bayındır Nergis ve Kuruçiçek Festivali, büyük ilgi çekerek rengarenk görüntülere sahne oldu...

6.2.2023

Çiçek diyarında mis kokulu festival
Bayındır'ın Turan köyünde 2'nci kez düzenlenen 'Nergis ve Kuruçiçek Festivali' soğuk havaya rağmen ziyaretçi akınına uğradı. Çiçeğin Başkenti Bayındır'da 2'nci kez düzenlenen Nergis ve Kuruçiçek Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

YÖRESEL KIYAFETLER İLGİ ÇEKTİ
MİS kokulu festival soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren başta İzmir olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Bayındır Belediyesi tarafından günler önce başlayan hazırlıklar çerçevesinde 'nergis ve kuruçiçek' üretimi ile öne çıkan Turan köyünde kurulan stantlarda üreticiler ürünlerini sergileme fırsatı yakaladı. Yöresel kıyafetler giyen kadın üreticiler tarafından satılan nergis ve kuruçiçekler ise kısa sürede tükendi. Festivalin açılış kurdelesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen ve davetliler birlikte kesti. Festival boyunca, halk dansları gösterileri yapıldı. En iyi nergis ve kuruçiçek standı yarışması düzenlendi. Sokak sanatçıları performans gösterilerinin ardından festival Ece Mumay konseri ile son buldu.

■ NADİR UYSAL

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