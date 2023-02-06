İzleyicinin gönlünde taht kurdu

CUMARTESİ akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. Asiye'nin evden kovduğu Ömer, Doruk ve Tolga ile kalmaya başladı.



YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR

ORHAN'IN Şengül ile aynı evde kaldıklarını öğrenen Gönül yine başlarına bela oldu. Evde çıkan yangından zor kurtulan Şengül, Gönül'ün dükkânını başına indirdi. Doruk annesinin oyununa gelmemeleri ve aşklarına sahip çıkmaları konusunda Asiye'yi ikna etti. Bir daha Eylül ve annesinin masum yemek teklifini Asiye'den habersiz kabul etmedi. Aybike ise Berk'e annesinin gerçek yüzünü göstermek için onunla Gönül'ün dükkânına gitti. Süsen'i konuşmaya ve itirafa zorlayan Ömer, yine Sarp'ın karışması ile istediğini öğrenemedi. Ancak Eylül'ün evlerine ders vermeye gittiğinde depoyu kontrol etme şansı buldu ve Asiye'nin haklı olduğunu anladı.



ŞEVVAL'İ KAPATTI

EVE gelen Şevval'e hesap sorunca gerçekler ortaya çıktı. Şevval, daha fazla yalan söyleyemeyeceğini anlayınca Sevgi Babaanneyi depoya kapatmak zorunda olduğunu itiraf etti. Deliye dönen Ömer de aynısını ona yaparak Şevval'i depoya kapattı. Ahmet çocuklarla 3 gün Sapanca'ya yola çıkarken evde kalan Şevval depoda mahsur kaldı.

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