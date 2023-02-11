Gamze Özçelik afet bölgesinde çorba kazanın başına geçti

Eski oyuncu Gamze Özçelik, felaketin yaşandığı bölgede depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendini hayır işlerine adayan ve bu amaçla Afrika'nın birçok ülkesi başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasına seyahat eden Özçelik, ilk andan itibaren deprem mağdurlarının yanında oldu. Sosyal medya hesabından çorba dağıttığı anları paylaşan Özçelik "Birlikte uyuyor birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku" ifadelerini kullandı. Daha sonra enkaz altından çıkarılan bir bebeğin fotoğrafını yayınlayan Gamze Özçelik, "Tanık olduğumuz bazı anlar bize ayakta dur ve ümit etmekten vazgeçme diyor. Umut var" ifadelerini kullandı.

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