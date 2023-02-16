  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Devlet kurumları üzerinden yardım yapıyoruz

Devlet kurumları üzerinden yardım yapıyoruz

16.2.2023

Devlet kurumları üzerinden yardım yapıyoruz
KIZILAY ve Kızılay'a bağlı Burdur Şubesi ekipleri Murat Kekilli'nin Hatay Kırıkhan'da depremzede vatandaşlarımız için günde 3 öğün beslenme hizmeti sunulmasında gönüllü olarak görev aldığını duyurdu. Murat Kekilli kendisine gelen yardım mesajları için, "Arkadaşlar depremzedelere yardım etmek için yurtdışı ve yurt içinden hesap numaramı istemeye devam ediyorsunuz ama bunu devlet kurumları üzerinden yaparsanız çok daha makbule geçecektir. Malumunuz benim bir derneğim yok. Biz de o güvendiğimiz kurumlar üzerinden yardım ulaştırıyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA