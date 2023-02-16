Devlet kurumları üzerinden yardım yapıyoruz

KIZILAY ve Kızılay'a bağlı Burdur Şubesi ekipleri Murat Kekilli'nin Hatay Kırıkhan'da depremzede vatandaşlarımız için günde 3 öğün beslenme hizmeti sunulmasında gönüllü olarak görev aldığını duyurdu. Murat Kekilli kendisine gelen yardım mesajları için, "Arkadaşlar depremzedelere yardım etmek için yurtdışı ve yurt içinden hesap numaramı istemeye devam ediyorsunuz ama bunu devlet kurumları üzerinden yaparsanız çok daha makbule geçecektir. Malumunuz benim bir derneğim yok. Biz de o güvendiğimiz kurumlar üzerinden yardım ulaştırıyoruz" dedi.

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