‘Kalbim sizinle’

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok dünyaca ünlü sanatçı taziye mesajları yayınladı. Depremin etkisi, dünya basınında da yer buldu. Dünyaca ünlü birçok isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı. İşte bu ünlü isimlerden bazıları:

"SİZİN İÇİN DUA EDİYORUM"

Amerikalı oyuncu Natalie Portman, sosyal medya hesabında Türkiye ve Suriye için dua ettiğini belirtti. Oscar ödüllü oyuncu, Türk arkadaşlarının kendisine yolladığı insani yardım yapan derneklerin listesini paylaştı. İngiliz oyuncu Riz Ahmed de, sosyal medya hesabında deprem sonrası yardımcı olmak isteyenler için bağış çağrısında bulundu. ABD'li oyuncu Drew Barrymore, sosyal medya hesabında ünlü İspanyol şef Jose Andres ile yardım organizasyonuna yardım çağrısında bulundu. ABD'li ünlü tasarımcı Tommy Hilfiger da "İnanılmaz bir trajediyle karşı karşıya olan Türkiye ve Suriye'nin yanındayım" dedi.

Latin şarkıcı Shakira, takipçilerini bağış yapmaya çağırdı. Ünlü şarkıcı bu büyük depremin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yazdı. Eski futbolcu David Beckham, büyük depremin çocuklar üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yayınlayarak bağış çağrısında bulundu. Avusturalyalı aktör Hugh Jackman, sosyal medya hesabından bağış kampanyası linkini paylaştı. Jackman, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında" dedi. Ünlü model Bella Hadid ise, "Tüm vücudum titriyor. Depremden etkilenen herkes için dua ediyorum" diyerek yardım kuruluşlarını paylaştı.

HER GÜN YENİ BİR MUCİZE

İngiliz oyuncu Orlando Bloom da bağış çağrısı yapan ünlü isimlerden. Daha önce yönetmenliğini yaptığı 'The Water Diviner' (Son Umut) filmi için Türkiye'de bulunan Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı. Simyacı kitabıyla bilinen Brezilyalı yazar Paulo Coelho, enkazdan kurtarılan bir kız çocuğunu paylaşarak, "Her gün yeni bir mucize" dedi. Ünlü oyuncu Antonio Banderas, hesabında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak taziye mesajı yayınladı.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa ise paylaşımında "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" dedi. Depremzedeler için bağış kampanyası başlatam Andres, şu ana kadar yaklaşık 100 bin TL bağış toplamayı başardı. İtalyan tenor Andrea Bocelli ve eşi Veroniva Beri Bocelli, "Ülkemiz depremin yarattığı etkileri çok iyi biliyor. Türkiye ve Suriye için destek verdiğimizi belirtmek isteriz. Umuyoruz herkes üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

ABD'li oyuncu Elijah Wood bir mesaj paylaşarak, "Kalbim, Türk ve Suriye halklarının yanında" dedi. ABD'li komedyen Jimmy Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar" dedi. ABD'li şarkıcı Demi Lovato paylaşımında, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte..." dedi.

BASINIZ SAG OLSUN

Ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, yaptığı paylaşımda "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle" ifadelerini kullandı