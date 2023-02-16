Metallica’dan 250 bin dolar bağış

HEAVY metal grubu Metallica, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından 250 bin dolar bağış yaptı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

DUYARSIZ KALMADI

DÜNYACA ünlü isimler ise Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı. Dünyaca ünlü Heavy metal grubu Metallica, kendi yardım kuruluşları All Within My Hands aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını açıkladı.