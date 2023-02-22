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Haberler Sarmaşık Biricik: Benim amcam olmasa ne fark eder

Biricik: Benim amcam olmasa ne fark eder

22.2.2023

Biricik: Benim amcam olmasa ne fark eder
TÜRKİYE'Yİ yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü oyuncu Burcu Biricik, Oğuzhan Uğur'un önceki gün gerçekleşen Hatay depreminden sonra yaptığı paylaşıma; "Amcam enkaz altında kaldı" yorumunu yazmıştı. Biricik, Konuyla ilgili haberlerin basına yansıması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Burcu Biricik'in açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: Dün sette hızlıca iki kayıt arası gelen yardım çağrılarını yönlendirmeye çalışırken bir gencin amcasıyla ilgili mesajını da hızlıca yönlendirdim. Benim amcam değildi yani. Gerçi ne fark eder?
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