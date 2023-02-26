Alkışlar Bella’ya

ABD'li ünlü model Bella Hadid, depremzedeler için çalışmalarına devam ediyor. New York'taki Türkevi'ne hazırladığı yardım kolileriyle birlikte gelen 26 yaşındaki model Bella Hadid, burada gönüllülere yardımcı oldu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem felaketi için yardım malzemelerinin toplandığı yerlerden biri, New York'taki Türkevi oldu.

KOLİLERİ TAŞIDI

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan ve Türk Hava Yolları lojistik hizmeti ile ulaştırılacak yardımlara ABD'li ünlü model Bella Hadid de destek verdi.

Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bırakan Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve geçmiş olsun mesajlarını iletti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.

ÇOK ÜZGÜNÜM

Ünlü model, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor."

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

TÜRKİYE'NİN en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi. Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaşan ünlü model, "Battaniyeler, bebek bezleri ve uyku tulumları" yazdığı paylaşımına Türkiye ve Suriye bayrağı da ekledi.