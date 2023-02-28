California’da deprem için İstiklal Marşı seslendirildi

VIYOLA sanatçısı Esra İrena Arın'ın master eğitimi gördüğü CSUF Müzik Okulu'nda deprem felaketine dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla bir konser düzenlendi. Kimo Furumoto'nun yönettiği orkestranın Pazar akşamı düzenlendiği konserin geliri de depremden etkilenenlere gönderilecek. İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinden sonra izleyenler uzun süre alkışlarıyla depremde yaşamlarını yitirenleri andı.

NOTALARA GÜNLERCE ÇALIŞILDI

Okul yönetiminin önerisinin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen CSUF Müzik Okulu Viyola Grup Şefi Arın, "Okul yönetimi konserde İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ve yardım toplanması önerisini duyunca çok gururlandım çok duygulandım. Konserde seslendirmek üzere tüm orkestra arkadaşlarıma İstiklal Marşımızın notaları dağıtıldı. Günlerce çalıştık. 26 Şubat Pazar akşamı konserimizi gerçekleştirdik. İstiklal Marşından sonra izleyenlerden büyük alkış aldı" dedi.

İBRAHİM UZUN