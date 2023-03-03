Kuruluş Osman rakiplerine fark attı

Ekranların en çok izlenen yapımlarından 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 116. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı, tüm rakiplerine fark attı. Kuruluş Osman'da; Moğol Komutan Nayman'ın Orhan Bey'i iyileştirmesi ve Yenişehir'in geri alınması bölüme damga vurdu. #BirOlacağızDiriOlcağız etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

ORHAN BEY İYİLEŞTİ

'Kuruluş Osman'ın 116. bölümünde Osman Bey ve Komutan Nayman obada karşı karşıya geldi. Nayman'ın, "Büyüklük nedir bilir misin Osman Bey? Senden önce namının gelmesidir! Geldi mi?" sorusuna Osman Bey, "İyi erin kemiği erir, namı kalır Komutan Nayman!" şeklinde cevap verdi. Komutan Nayman, kendisine bir sofra kurulmasını talep etti.

Osman Bey, konuğun sofranın en iyisine oturduğunu, Komutan Nayman'ın konuk mu yoksa düşman mı olduğunu sorguladı. Nayman; Osman Bey'e sorular sormak istediğini belirtti ve kendisi için kurulan sofrada Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in durumunu sordu. Nayman'ın sorusuna Osman Bey, "Yaranın yerini en iyi yarayı açan bilir" diyerek öfkelendi. Nayman, "Benim bu küçük oyunla işim olmaz" diyerek yanındaki Şifacı Kam'a hazırlattığı bitkisel ilaçla Orhan Bey'i iyileştirdi, yeniden ayağa kalkmasını sağladı.

ORTALIK YANGIN YERİ

Şeyh Edebalı, Moğol Komutan Nayman'ı İslam'a davet etti. Osman Bey, Nayman'ı sulhe zorlarken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşündü. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirdi. Bala ve Malhun Hatunlar, Kayı Alpleriyle Yenişehir'i Valide Sultan'dan geri aldılar. Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine döndü.

GECENIN GALIBI

KURULUŞ Osman, atv ekranındaki 116. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,26 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı AB'de %6,88 izlenme oranı ve %18,41 izlenme payı 20+ABC1'de %8,86 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.