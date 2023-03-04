Sanatçı Erden ödülünü depremzedeler için alacak

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) engelsiz sanat çalışmaları nedeniyle dünya çapında belirlediği 8 kadından biri olan Türk seramik sanatçısı Nuray Erden, Avrupa Uluslararası Kadınların Liderliği Ödülü'nü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına kucaklamaya hazırlanıyor.

SAYGI DURUŞU

Nuray Erden, İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde de atölye olarak bir sergi açmaya hazırlandıklarını, sergiden elde edilecek geliri de depremde engelli hale gelen çocuklar için kullanacaklarını söyledi. Asıl mesleği avukatlıktan ayrılıp sanat dünyasına adım atan ve 25 yıl önce ortağı Görsev Bilkay ile birlikte İdol Sanat Evi'ni kuran Nuray Erden, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve engelsiz sanat çalışmaları sayesinde AP'nin Avrupa Uluslararası Kadınların Liderliği Ödülü'ne layık görüldü. Erden, ödülünü Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6 Mart'ta düzenlenecek törende alacak ve ödülün takdimi sırasında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.