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Haberler Sarmaşık Çanakkale sergisi ile tarihe yolculuk

Çanakkale sergisi ile tarihe yolculuk

22.3.2023

Çanakkale sergisi ile tarihe yolculuk
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümüne özel, emsali görülmemiş zaferin sonsuz ruhunu anlatan Çanakkale Sergisi, 30-31 Mart tarihleri arasında Özdilek İzmir'de misafirleriyle buluşacak. Büyük zafere tanıklık eden çarpışan mermiler, tabancalar, mataralar, savaşta kullanılan çeşitli materyaller, tıbbi malzemeler, dönemi anlatan fotoğraflar, askerlerin şapkaları ve rozetlerinin yanı sıra dünya basınında yer alan büyük zaferin yansımalarının da yer alacağı sergi, ziyaretçilerini tarihte bir yolcuğa çıkartacak.
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