‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliği bırakmıyor!

EKRANLARIN sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,73 izlenme oranı ve %14,87 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

BEN Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

LEYLA'YI KURTARDI

CEZAYİR, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için harekete geçti. Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza almaması için gerçeklerin peşine düştü. Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşündü planlama yaptı ve harekete geçti. Sonunda Cezayir, Orhan'ın bulunduğu eve baskın yaptı ve onu buldu. Leyla özgürlüğüne kavuştu ve ailesinin yanına geri döndü.