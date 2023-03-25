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Haberler Sarmaşık İzmir Fashion Week’ten anlamlı veda

İzmir Fashion Week’ten anlamlı veda

HYATT REGENCY İzmir İstinyePark’ta düzenlenen İzmir Fashion Week, modacı Yiğit Eryendi’nin defilesiyle sona erdi. 50 parçalık koleksiyonun sergilendiği etkinlikte modellerin depremzedelere destek olmak amacıyla rujlarını silip inşaat bareti takması büyük alkış aldı.

25.3.2023

İzmir Fashion Week’ten anlamlı veda
Bu yıl 9'uncu kez modaseverlerin beğenisine sunulan İzmir Fashion Week (IFW-İzmir Moda Haftası) buruk bir defileyle kapanışını yaptı. 3 gün boyunca Hyatt Regency İzmir İstinyePark'ta gerçekleştirilen etkinliğin son gününde final defilesini gerçekleştiren İzmirli modacı Yiğit Eryendi, deprem mağdurlarına 'Yanınızdayız' mesajı verdi.

RUJLARINI SİLDİLER
Defilenin sonunda kafalarına inşaat bareti takarak ve ellerindeki mendillerle rujlarını silerek podyuma çıkan modeller, ciddiyetlerini bozmadan depremde ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu. 50 parçalık koleksiyonu ünlü isimler Ebru Öztürk, Gizem Barlak ve Simge Ünal'ın da aralarında olduğu Rönesans Ajans mankenleri sergiledi. Gün içerisinde Monvue, Meltem Aybar ve Lubi Atelier defileleri de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

"İÇİMİZDEKİ RENKLİ DÜNYA"
'Güzelliğin Çizgisi' adını verdiği koleksiyon hakkında konuşan Yiğit Eryendi, "İçimizdeki renkli dünyanın dışa vurumunu yansıtmaya çalıştım. Şu karanlık günlerde herkes o kadar mutsuz ki bu vasıtayla içimizdeki rengi dışarıya çıkartalım istedim. Zaten aylar öncesinde böyle bir fikir vardı aklımda, 6 şubat depreminin yaşanmasıyla birlikte konseptimin bu yönde şekillenmesine karar verdim. Umarım özlediğimiz o renkli günleri yeniden yaşamaya başlarız. Depremin yaşattıklarını ve depremzedelerin acısını yansıtmak adına, defilenin sonunda model arkadaşlarımızın baretle çıkmasına karar verdik. Çünkü bu afetler hepimizin başına gelebilir. Bugün buradayız, sağlıklıyız ama yarın ne olacağımız belli değil" yorumunu yaptı.

ERCAN AKGÜN

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