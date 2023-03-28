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Haberler Sarmaşık Ailede düğün telaşı

Ailede düğün telaşı

28.3.2023

Ailede düğün telaşı
ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu hafta düğün telaşı var. Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir.

CEZAYİR'DEN LEYLA'YA SÜRPRİZ
Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur. Süheyla ve Ethem, çocuk sahibi olacağı üzere Ethem ailesiyle daha güvenli bir hayat yaşamaya karar verir. Bu konuyu Cezayir'e danışır ve ondan icazet ister. Tatavlalı, Cezayir'le yakınlaşan Sabit'in artık kendisine faydası olmayacağını anlar. Bu nedenle Tito'ya ailesiyle ilgili ısrarla öğrenmek istediği bilgiyi verir ve Tito'ya geçmişte ailesini öldüren kişinin Sabit olduğunu söyleyerek Sabit'i Tito'nun hedefine oturtur. Tito ise intikamını almak için Sabit'in oğlu Sait'i öldürmeye çalışırken karşısında ona engel olmaya çalışan hiç umulmadık birini bulur ve onu öldürür.
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