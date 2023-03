Hani sizler demokrattınız?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'den gelen tüm baskılara rağmen Cumhurbaşkanı adayı olması ve gerekli 100 bin imzayı toplaması CHP'yi destekleyenleri adeta çıldırttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kurduğu İzmir Şehir Tiyatroları'na Genel Sanat Yönetmeni olarak atadığı yılların tiyatrocusu Yücel Erten'den de Türk toplumuna hakaret eden bir mesaj geldi.Ünlü yazar Aziz Nesin'in büyük tepki çeken "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır" sözüne atıfta bulunan Yücel Erten, "Muhteris M'İnce Aziz Nesin'in istatistiği içinde yerini yüzde 60 cephesinde seçti" dedi. Erten bu sözüyle Nesin gibi Türk halkının yüzde 60'ının aptal olduğunu ima etmiş oldu. Erten'in bu mesajı tepki topladı. İnce'ye tehdit ve hakaret yağdıranlardan biri de Fazıl Say oldu. Fazıl Say, Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Gonca Vuslateri de paylaşım yaparak, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" dedi. Gökhan Özoğuz ile Şahan Gökbakar da İnce'yi hedef aldı. Gökbakar, İnce'nin konuşması için "Mükemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti... Yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydonozu çıkartıyordu" dedi. Gökhan Özoğuz ise Gökbakar'a destek verdi.