atv Mart ayını da zirvede tamamladı

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programları zirveye taşıdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri ve Dizi TV, geride bıraktığımız Mart ayında da izlenme rekorları kırdı.

DİZİLERİ DE ŞAMPİYON OLDU

atv, başarılı programları kadar, izleyiciyi ekrana kilitleyen dizileriyle de başarı çıtasını her geçen gün yükseltiyor.

Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini konu alan Bir Küçük Gün Işığı; devleti için yeni bir hayata başlayan ama yıllar sonra eski hayatına geri dönmek zorunda kalan Cezayir Türk'ün hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam; bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman;

aile mahkemesi hakimi Güzide'nin dramını anlatan Aldatmak; beş sokak çocuğunun hikayesi Ateş Kuşları; hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan Eren kardeşlerin hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim de Mart boyunca reyting listelerinin en üst sıralarında yer aldı.