Ünlülerin tercihi TOGG

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektrikli otomobili Togg'u eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesabından diline doladı. Tatlıses, "Hani TOGG diye bir araba yoktu, hani uyduruktu imal edilmiyordu? Hatta ben bile Togg'a yazılmıştım. Al işte, bal gibi de var. Bunun yalanı dolanı nerede?" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu diline doladı. Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Togg hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay" şeklinde konuşmuştu.Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Mesut Özil, "Hamdolsun. Gurur duyuyoruz" dedi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı Togg'un önünde poz vermişti. Dünyaca ünlü futbolcu Özil de gurur veren tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı. Özil, Türkiye'nin gururu olan yerli otomobil Togg T10X'i hikayesine koydu. Instagram'a koyduğu hikayesinde, "Hamdolsun. Gurur duyuyoruz" yazdı.Yerli ve milli otomobil ile gurur duyan ünlülerden Sinan Akçıl. 2 arabasını sattığını açıkladı. Şarkıcı Sinan Akçıl, bir Youtube programına katıldı. Akçıl, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg alabilmek için 2 arabasını da sattığını açıkladı. Akçıl, Togg için sırada beklediğini söyledi. Yerli otomobil Togg için ön sipariş oluşturan ve çekilişte Togg sahibi olmaya hak kazanan 20 bin kişiye araç teslimatları başladı. Bir YouTube programına katılan şarkıcı Akçıl da Togg araç satın almak istediğini söyledi. İlk 20 bin şanslı arasına giremediğini söyleyen Akçıl, "Çok istiyorum Togg. Başvurduk ama çıkmadı, sonraki sıradayız. Yakın zamanda inşallah. Togg almak için iki aracımı sattım. Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli Togg'u kullanmayı tercih ettim. 2023 sonu veya 2024'te inşallah insanlar beni her yerde Togg ile görecekler. Gurur duyduğum bir proje" dedi.