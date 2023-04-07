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Haberler Sarmaşık Avustralyalı oyuncu afetzedelerin yanında

Avustralyalı oyuncu afetzedelerin yanında

Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve televizyon programcısı Reshad Strik, konteyner kentlerde yaşayanları ziyaret ederek moral vermeye çalışıyor

7.4.2023

Gazete

Avustralyalı oyuncu afetzedelerin yanında

Birçok şehri gezere tanıtımını yapan Strik, depremlerin ardından Türkiye'ye geldi. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Strik, biraz olsun deprem psikolojisinden uzaklaştırmak istediği çocuklarla oyunlar oynuyor, çeşitli aktivitelere katılıyor. Strik, elinden geldiğince depremzedelerle bir arada olmaya çalıştığını söyledi.

AİLELERİ MERAK EDİYOR
Bu coğrafyayı tanıdığını belirten Strik, "Bu bölgede defalarca bulundum. Belgesel çekimleri kapsamında evlerinde kaldığım, konuk olduğum aileler, 'Acaba şu an ne yapıyor?' diye düşünüyorum. Bazılarını aradım, ulaşamadım. Haber yok. Çok zor bir durum. Ramazan ayında çadırda kalan insanlarla görüşüp, hal hatır soruyorum. Bu insanlar için Türk vakıf ve dernekleri çalışıyor. Sadece devlet değil, özel şirketler de bu işin içinde. Bu çok iyi bir şey. Yardımlaşma ve dayanışma konusunda çok iyi bir ülke" dedi.

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