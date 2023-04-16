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Haberler Sarmaşık ‘100. Yıl Marşı’nın kaydı tamamlandı

‘100. Yıl Marşı’nın kaydı tamamlandı

16.4.2023

Gazete

‘100. Yıl Marşı’nın kaydı tamamlandı
Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelediği "100. Yıl Marşı"nın kaydı İzmir'de tamamlandı. Eser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde orkestra şefi Can Okan ve koro şefi İlhan Akyunak yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından seslendirildi. 230 kişilik dev bir kadro ile çalışan Fazıl Say ise Türk halkına 100. Yıl Marşı'nı armağan ettiğini belirtti. Say, bugün söylenen marşların 100 yıllık olduğunu belirterek, "Bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesi on yıllara uzanan bir süreçtir. Kolay değildir. '2023'te tek 100. Yıl Marşı benim olacak' diye de bir şey yok. Pek çok proje olacaktır. Ben içime sinen bir marş besteledim ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum" dedi.
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