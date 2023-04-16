İzmirli piyanist Mozart şampiyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 5'inci sınıf öğrencisi Aytekin Yılgın, piyanonun en prestijli ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti. Müzisyen baba Fırat Yılgın'ın yeteneğini henüz 1,5 yaşında oyuncak davul çalarken keşfettiği Aytekin Yılgın, çok sevdiği müzikle hayatına devam etmek için konservatuvar sınavlarına girdi. Sınavı başarıyla geçen Aytekin Yılgın, Dr. Öğretim Üyesi Demet Eytemiz'in sınıfında eğitim almaya başladı. Eğitiminin daha ilk aylarında Amadeus International adlı uluslararası yarışmada onur ödülü kazanan Yılgın, 30 Aralık 2022'de çevrim içi katıldığı Uluslararası Mozart Yarışması'nda ise kendi yaş grubunda birinci oldu.



KATEGORİSİNDE TEK TÜRK

Dr. Öğretim Üyesi Demet Eytemiz, "Aytekin, kendi yaş kategorisinde birincilik aldı. Benim en çok hoşuma giden tarafı o kategoride tek Türk'ün de Aytekin olmasıydı" dedi. Yarışmanın Viyana'da düzenlediğini, katılımcıların ise çevrim içi olarak eserlerini seslendirdiğini belirten Eytemiz, "Online yarışmalar salgından sonra daha efektif hale geldi. Bu yarışmalar genç yetenekler için başarılı bir geleceğin kapısını da aralıyor. Bizler de elimizden geldiğince dünya çapında sanatçılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.



CHOPİN HAYRANI

Henüz 11 yaşında büyük bir başarıya imza atan Aytekin Yılgın da müziği çok sevdiğini, aldığı ödülün çok değerli olduğunu söyledi. En sevdiği bestecinin Chopin olduğunu ifade eden Yılgın, "Daha 1,5 yaşındayken asma davul çaldım. Babam o zaman fark etmiş. 4 yaşında nota okumaya başladım, 5 yaşında da piyanoya başladım" dedi. Yılgın, "Chopin gibi olmak istiyorum ama babamı da örnek alıyorum. Babamla günde 4-5 saat çalışıyoruz" diye konuştu. Genç müzisyenin anne ve babası Gözde ve Fırat Yılgın da oğullarının başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.

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