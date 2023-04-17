Antakya medeniyetler korosu İzmir’de konser verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, depremzedeler için düzenlenen "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası için konser verdi.Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan koro, kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına şarkılar seslendirdi. Koronun şefliğini üstlenen Yılmaz Özfırat, yaptığı konuşmada, konsere gelen ve dayanışmaya katkıda bulunan İzmirlilere teşekkür etti.Korodaki depremzedelerin Türkiye'nin farklı şehirlerine dağıldığını belirten Özfırat, "Bizler depremzedeyiz. Depremden bugüne kadar 2 aydan fazla zaman geçti. Türkiye'nin çok farklı yerlerine gittik. Ben İzmir'e geldim, İzmir'e yerleştim. İzmir'de görüştüğüm depremzedelerde şunu gördüm ki İzmir halkı bu olayı çok içselleştirdi, çok insana yardım etti" dedi.