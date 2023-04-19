Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor

ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 122. bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Köprühisar'ı fethetmek için hamleler yaparken, İsmihan Sultan ise Osman Bey'i engellemek için yeni işbirlikleri yapar. Bengi Hatun güç için İsmihan Sultan'la yan yana durmaya devam eder. İsmihan Sultan, Cengiz Han'ın mührünü almakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in savaş karargahını basarken öte yandan konağa baskın verilir ve ortalık yangın yerine döner.

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