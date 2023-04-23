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Haberler Sarmaşık İzmir geceleri renklendi

İzmir geceleri renklendi

23.4.2023

Gazete

İzmir geceleri renklendi
İzmir gece hayatı Ramazan Bayramı'yla birlikte yeniden canlandı. Gerek Güneydoğu depremleri gerekse Ramazan münasebetiyle aylardır durgunluk yaşayan eğlence sektörü, bayram tatiliyle birlikte eski yoğunluğuna kavuştu. Kimi mekanlar ünlü şarkıcılarla dolu programlara imza atarken, kimileri de DJ performanslarıyla geç saatlere kadar tempoyu düşürmedi. Alsancak Berduşşş'ta sahne alan Karadenizli şarkıcı Ekin Uzunlar, bir dinleyiciden gelen istek şarkının sözlerini bilemeyince onu kırmamak adına cep telefonundan parçanın sözlerine bakarak söyledi. Bornova Ooze Venue'de sahne alan Levent Yüksel ise efsane parçası "Bu Gece Son"u söylerken bütün yaşanan kötü günlerin ve acıların sona ermesi dileğiyle mekanı dolduran hayranlarına cep telefonu ışıklarını yakmalarını istedi.

ERCAN AKGÜN
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