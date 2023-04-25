‘1923’ müzikaline büyük ilgi

Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen "1923" müzikali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda prömiyerini gerçekleştirdi. Hazırlıkları 18 ay süren müzikalin başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin yetenekli oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor.



200 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Proje; sahne üstü ve sahne arkası olmak üzere toplam 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla ortaya konuldu. Sezon boyunca sahnelenecek müzikal, 24-25 Nisan ile 23-24 Mayıs tarihlerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan "1923" müzikalinin prömiyeri, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

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