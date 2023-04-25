Linet ve Cem Belevi’den konser sonrası çorba keyfi

Bayramda İzmir'de konser veren Linet ve Cem Belevi, konser yorgunluğunu yemekte sohbet ederek attı. Yaz dönemi için single hazırlayan ve sahnelerin yanı sıra oyunculuğu da çok sevdiğini belirten yakışıklı popçu, "Kısa süre önce Çanakkale'de çekilen bir sinema filminde rol aldım. Müziklerini benim hazırladığım, romantik komedi türünde eğlenceli bir proje oldu. Şimdi de dijital platformlar için başka filmler çekiyoruz. Bu sene benim mesaim sahne ve setler arasında geçecek" açıklamasını yaptı. Her fırsatta İzmir'de konser vermekten mutlu olduğunu söyleyen Linet ise İzmirli sevenleriyle güzel bir bayram günü geçirdiklerini dile getirdi.

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