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Haberler Sarmaşık Marmaris’te Derya Uluğ coşkusu

Marmaris’te Derya Uluğ coşkusu

25.4.2023

Gazete

Marmaris’te Derya Uluğ coşkusu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri pop şarkıcısı Derya Uluğ konseriyle son buldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde gün boyu çekçek konvoyu ve Halk Plajı'nda yapılan etkinliklerle bayram coşkusunu yaşatan belediye akşam da pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ'un sahne aldığı bir konser düzenledi. Saat 21.00'da Atatürk Meydanı'nda başlayan konserde şarkıcı sevilen şarkılarını seslendirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan sanatçı çocukları da sahneye alarak şarkılarını onlarla birlikte söyledi.

ADEM ÜLKER
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