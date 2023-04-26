Osman Bey’in intikam yemini

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vuruyor. atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 123. bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek.

BALA HATUN AĞIR YARALI

Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir? Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır? Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir? Osman Bey, Nayman'a görülmemiş bir son hazırlamaktadır.