EGE YİT Ödülleri Gecesi’ne yoğun ilgi

Türkiye'nin en köklü gazetesi unvanını gururla taşıyan, 1895 yılından beri İzmir ve Ege Bölgesi'nin sesi olan Yeni Asır Gazetesi'nin 128'nci yılında düzenlediği Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye'nin üç asra hitap eden ve Türk basın tarihi boyunca pek çok yeniliğin öncüsü olan Yeni Asır Gazetesi'nin düzenlediği Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödül Töreni Balçova'daki Hyatt Regency İzmir İstinye Park'ta gerçekleşti.

Türkiye'nin başarılı ve ülkeye katma değer kazandıran iş insanlarını buluşturan gece, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından yoğun ilgi gördü. (ERCAN AKGÜN)